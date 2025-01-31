كرة يد - من أجل الرابعة تواليا.. الدنمارك تتأهل لنهائي بطولة العالم

تأهل منتخب الدنمارك لنهائي بطولة العالم لكرة اليد بتحقيق فوز كاسح على البرتغال 40-27.

وتستضيف 3 دول البطولة وهي كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وسيواجه الدنمارك خصمه كرواتيا في النهائي يوم الأحد المقبل في النرويج المستضيف الثالث في السابعة مساءً.

وحسم حامل اللقب في آخر 3 نسخ التأهل بالتفوق عبر الشوطين بنتيجة 20-16 ثم 20-11.

ويأمل منتخب الدنمارك لتحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي ومعادلة السويد ورومانيا برصيد 4 ألقاب، خلف فرنسا بـ 6 ألقاب.

وعزز الفايكنج سلسلة اللاهزيمة في البطولة برصيد 36 مباراة متتالية.

ولم يتعثر في فخ التعادل إلا مرتين الأولى ضد مصر في 2021 وتفوق بفضل الرميات الجزائية والثانية ضد كرواتيا في النسخة الماضية.

وتفوقت الدنمارك في 3 مواجهات من آخر 5 ضد كرواتيا، وفاز الأخير في لقاء وتعادلا مرة جاءت في النسخة الماضية من بطولة العالم بنتيجة 32-32.