مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري

الجمعة، 31 يناير 2025 - 23:30

كتب : أحمد الخولي

موسى التعمري - الأردن

كشف مصدر من النادي الأهلي عن حقيقة تقديم عرض كبير لضم الأردني موسى التعمري نجم مونبلييه الفرنسي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "خبر صحيفة ليكيب الفرنسية عن تقديمنا لعرض قيمته 6 ملايين يورو لضم موسى التعمري غير صحيح".

وأوضح "لم نتقدم بأي عروض بمثل هذه المبالغ الكبيرة في سوق الانتقالات".

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وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد نشرت أن الأهلي أرسل عرضا بقرابة 6 ملايين يورو لضم التعمري، ولكن رفضه مونبلييه.

جاء ذلك على هامش تقرير آخر عن مفاوضات بين ليل ومونبلييه بشأن التعمري البالغ من العمر 27 عاما.

ويمتد عقد الأردني مع مونبلييه حتى يونيو 2026.

وسجل التعمري هدفين وصنع هدفا في 14 مباراة بالدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وأشار التقرير ذاته إلى اهتمام فينورد الهولندي بضم اللاعب أيضا، إضافة إلى اهتمام بعض الأندية الخليجية بضمه.

وحسم الأهلي 5 صفقات حتى الآن، انضم منهم 4 في الشتاء الحالي.

وتعاقد الأهلي مع المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار قادما من فيريهفيار المجري، ومصطفى العش مدافع زد على سبيل الإعارة.

كما تعاقد مع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت، والمغربي أشرف بنشرقي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

كذلك تعاقد مع محمود حسن تريزيجيه قادما من طرابزون سبور، على أن ينضم في نهاية الموسم بعد نهاية إعارته في صفوف الريان.

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