ملامح خسارة الزمالك أمام بيراميدز.. دفع ثمن خطأ جروس ضد الجونة والدفاع الأضعف

"التدوير بين المهاجمين شيء طبيعي، وعلي أن أكون عادلا..." كلمات كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عقب مباراة فريقه ضد إنييمبا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية والتي سنحتاجها بالتأكيد.

وتغلب بيراميدز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 في الدوري المصري الممتاز.

وهناك عدة ملامح من المباراة يجب إبرازها.

تدوير الفريق بأكمله

التدوير يجب أن يشمل الفريق بأكمله وليس فقط على خط الهجوم.

يجب توضيح أن حديث جروس كان عن خط الهجوم وأمر مشاركة أحد من الثلاثي سيف الدين الجزيري وحسام أشرف وناصر منسي.

لكن المقصود هو أن الفكرة في رأسه ووضعها في حسبانه.

ماذا حدث بشكل أوضح؟

اعتراف جروس بضرورة تدوير الفريق، يعني أنه كان يجب تدوير أيضا عبد الله السعيد.

من الواضح أن عبد الله السعيد يتميز بلياقة بدنية جيدة جدا رغم عمره وهذه حقيقة تجدها في مجهوده.

لكن في غياب ناصر ماهر وأحمد حمدي الثنائي الذي يستطيع السيطرة على الكرة في وسط الملعب وبناء الهجمة بشكل جيد، أصبح المجهود مضاعف على السعيد.

ليس لأن اللاعب يعطي كل ما لديه فهذا يعني عدم إشراكه في عملية التدوير.

الزمالك لعب بشكل جيد للغاية في وجود السعيد طوال الشوط الأول وكان الأقرب في التسجيل وأهدر مصطفى شلبي انفرادا تاما وكذلك الجزيري، لكن بعد إصابته في عضلة السمانة وخروجه في الدقيقة 44، كل الأمور انقلبت على الزمالك في الشوط الثاني.

الخطأ الذي دفع ثمنه جروس

إشراك عبد الله السعيد في مباراة الزمالك ضد الجونة قبل مباراة بيراميدز مباشرة ساهم في إجهاد السعيد.

الزمالك كان متقدما على الجونة في الدقيقة 64 بهدفين مقابل هدف، لذا لماذا ظل حتى نهاية المباراة؟

ولهذا الخطأ دفع ثمنه جروس ضد بيراميدز.

قال جروس أيضا عقب مباراة الجونة: "عبد الله السعيد لاعب مهم لدينا ولكن يجب أن نوجد الحلول لتعويض غيابه، وهذا يحتاج الكثير من العمل".

بالتأكيد تحتاج لكثير من العمل، لكن دون مادة خام (لاعبين بخصائص وجودة مناسبة) لن تستطيع توفير نفس الجودة.

في ظل الإصابات لا يوجد لاعب بخصائص السعيد في الفريق، محمد السيد يقترب منه، لكنه صغير السن ويحتاج لمن يدعمه ولا يكون المسؤول الأول.

صاحب أضعف دفاع

بالثلاثية أمام بيراميدز، أصبح الزمالك أضعف خط دفاع في الدوري المصري بالمناصفة مع فاركو، نعم ما كتبته حقيقة، لا تتعجب.

استقبلت شباك الزمالك في الدوري 13 هدفا، بينما الجونة متذيل جدول الترتيب وثاني أضعف دفاع استقبل 12 هدفا.

صحيح الزمالك حتى الآن أقوى خط هجوم بتسجيله 21 هدفا، لكن تحتاج إلى القوة الدفاعية أيضا.

المرة الأخيرة التي حافظ فيها الزمالك على شباكه في بطولة الدوري كانت ضد الاتحاد السكندري في الجولة السابعة.

في النهاية يحتاج الزمالك إلى تدعيم فريقه بالكثير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

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