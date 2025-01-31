مشادة بين النني ومدرب بني ياس في خسارة الجزيرة بالدوري الإماراتي

خسر الجزيرة بنتيجة 1-0 من بني ياس في الجولة 14 من الدوري الإماراتي، بمشاركة محمد النني.

وواصل الحسين عموته المدير الفني للجزيرة في الاعتماد على النني في مركز المدافع مرة أخرى لتعويض الغيابات.

وسجل الصربي لازار ماركوفيتش هدف فوز بني ياس في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

من هجمة مرتدة رائعة.. نادي بني ياس يتقدم بالهدف الأول على الجزيرة عن طريق لازار ماركوفيتش ⚽️#الجزيرة_بني_ياس #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/gJAj0XJxWm — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 31, 2025

وتحصل النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 19 بعد احتكاك بينه وبين إيسايلا مدرب الضيوف.

احتكاك بين محمد النني وإيسايلا مدرب بني ياس.. وبطاقة صفراء للثنائي 🟨#الجزيرة_بني_ياس #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/OhwVkW2g9q — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 31, 2025

ورغم تسديدات الجزيرة الـ 18 إلا أن الفريق لم يستطع العودة في النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الضيوف.

الخسارة أبقت الجزيرة في المركز السادس برصيد 21 نقطة ودون فوز في آخر 3 جولات.

فيما استمر بني ياس في المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن مركزي الهبوط.