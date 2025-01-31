مشادة بين النني ومدرب بني ياس في خسارة الجزيرة بالدوري الإماراتي

الجمعة، 31 يناير 2025 - 22:50

كتب : FilGoal

محمد النني

خسر الجزيرة بنتيجة 1-0 من بني ياس في الجولة 14 من الدوري الإماراتي، بمشاركة محمد النني.

وواصل الحسين عموته المدير الفني للجزيرة في الاعتماد على النني في مركز المدافع مرة أخرى لتعويض الغيابات.

وسجل الصربي لازار ماركوفيتش هدف فوز بني ياس في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

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وتحصل النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 19 بعد احتكاك بينه وبين إيسايلا مدرب الضيوف.

ورغم تسديدات الجزيرة الـ 18 إلا أن الفريق لم يستطع العودة في النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الضيوف.

الخسارة أبقت الجزيرة في المركز السادس برصيد 21 نقطة ودون فوز في آخر 3 جولات.

فيما استمر بني ياس في المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن مركزي الهبوط.

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