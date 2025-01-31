يزامل حجازي.. نيوم يتعاقد مع بن رحمة
الجمعة، 31 يناير 2025 - 22:07
كتب : FilGoal
أعلن نادي نيوم السعودي عن تعاقده مع مع الجزائري سعيد بن رحمة قادما على سبيل الإعارة.
سعيد بن رحمة
النادي : نيوم
وكتب النادي عبر تويتر: الساحر الجزائري يحط الرحال في نيوم.. محارب الصحراء سعيد بن رحمة هنا.
الساحر الجزائري يحط الرحال في نيوم 🔵✨
محارب الصحراء سعيد بن رحمة هنا 👋🏻
#نادي_نيوم_الرياضي pic.twitter.com/ojT2Dj4RhU— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) January 31, 2025
من جانبه كشف نادي ليون أن انتقال بن رحمة يأتي في صفقة إعارة مع شرط شراء إلزامي في حالة صعود الفريق السعودي إلى دوري المحترفين بنهاية الموسم الجاري.
وتبلغ قيمة هذا الشرط 12 مليون يورو، بجانب 3 ملايين كإضافات.
ويتم النظر لسعيد بن رحمة كركيزة أساسية في فريق نيوم بعد الصعود إلى دوري المحترفين.
ويعمل نيوم خلال الفترة الحالية لتجهيز فريق مستقبلي إذ يتصدر الفريق دوري يلو للدرجة الأولى ويمتلك حظوظ قوية للتأهل إلى الدوري.
ويلعب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ضمن صفوف فريق نيوم.
وخاض بن رحمة 22 مباراة مع ليون هذا الموسم وساهم في 9 أهداف بتسجيل ثلاثة وصناعة ستة آخرين.
وسبق وأن لعب بن رحمة لفرق نيس وبرينتفورد ووست هام.