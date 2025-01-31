بعد إصابة الثلاثي.. طبيب الزمالك يكشف حالة السعيد وجابر وبنتايك

الجمعة، 31 يناير 2025 - 21:48

كتب : إبراهيم رمضان

خروج عبد الله السعيد

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها عبد الله السعيد وعمر جابر ومحمود بنتايك ثلاثي الأبيض في مباراة بيراميدز.

وقال أسامة في تصريحاته للمركز الإعلامي للزمالك: "عبد الله السعيد يعاني من آلام أسفل الظهر".

وأضاف "عمر جابر اشتكى من آلام في العضلة الخلفية".

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وأوضح "سيخضع محمود بنتايك لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حالته".

وخرج عبد الله السعيد مصابا في الدقيقة 44، وحل محمد السيد بدلا منه.

بينما خرج عمر جابر في الدقيقة 66، ليأتي أحمد محمود بدلا منه.

وتعرض بنتايك لسقوط قوي في الدقيقة 88 بعد التحام مع فيستون ماييلي.

وتغلب بيراميدز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 في الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الفريق فيستون ماييلي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

هذه كانت المباراة رقم 20 بين الفريقين، وهذا هو الانتصار الثاني لبيراميدز في تاريخه على الزمالك، والأول منذ أبريل 2019 حين فاز 1-0 في الدوري.

وهو أيضا أكبر انتصار لبيراميدز على الزمالك، الذي فاز بـ 9 مواجهات سابقة مقابل 9 تعادلات.

وبذلك يكسر بيراميدز حالة التعادل المستمر مع الزمالك بعد 6 مباريات متتالية (منهم 3 حسموا بركلات الترجيح في كأس مصر والسوبر).

الزمالك كان يمكنه الانقضاض على الصدارة إن فاز بمباراة اليوم، ولكن تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني الذي يلعب يوم الأحد 2 فبراير ضد مودرن سبورت في نفس الجولة.

أما بيراميدز فواصل انفراده بالصدارة برصيد 24 نقطة، من فوزه السابع هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

عمر جابر الزمالك عبد الله السعيد الدوري المصري محمود بنتايك
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