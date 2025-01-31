مؤتمر جروس: لا يمكن استبدال زيزو حتى إن لم يكن مستواه جيدا.. وهذا ما نحتاجه

أبدى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك اعتقاده بوجود بعض الأخطاء تسببت في الخسارة أمام بيراميدز.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة للغاية. كنا أفضل في الشوط الأول وكانت لدينا فرصة للتقدم على بيراميدز".

وأضاف "في الشوط الثاني كنا مندفعين هجوميا ولم نكن منظمين بعد هدف بيراميدز الأول".

وأكمل "ولكن لم تكن كل الأمور سلبية. في النهاية خسرنا مباراة وأمامنا مباريات أخرى سنحارب خلالها من أجل تحقيق الفوز".

وأوضح "في الشوط الثاني استقبلنا هدفين سهلين من الهجمات المرتدة وخسرنا الكرة في أماكن حساسة داخل الملعب، وعلينا أن نكون أقوى في الشق الهجومي وأن نظهر المزيد من الالتزام والإصرار من أجل تحقيق ما نريد".

وعن أحمد سيد زيزو قال: "زيزو في النهاية لاعب مهم جدا بالنسبة لنا ولم يكن في يومه، ومن الصعب تغيير لاعب بقدراته حتى لو لم يكن مستواه جيدا".

أما عن مشاركة سيف الدين الجزيري منذ البداية قال: "لدينا ناصر منسي يسير بشكل جيد، ولكن مسألة الاعتماد على لاعب أو الآخر تحددها جاهزية اللاعب نفسه".

وواصل "نتمنى أن تكون إصابة عبدالله السعيد بسيطة. افتقدنا لاعبا من أصحاب الخبرة ومهم للغاية بالنسبة للزمالك، وتأثر الفريق بخروجه".

وأكمل "أمامنا مباريات كثيرة جدا في الفترة المقبلة ولا أراها فترة سهلة على الزمالك بل صعبة. منذ أن توليت المهمة وأنا أعتمد على أصحاب الخبرات وأتابع حالة اللاعبين بشكل جيد".

وعن التدعيمات المنتظرة قال: "الزمالك يحاول تقوية قائمته وهناك عمل مستمر على هذه المسألة".

وأخيرا عن إمكانية التركيز على الكونفدرالية أكثر من الدوري قال: "الزمالك يبحث عن الفوز في كل مبارياته.. ونحتاج للعودة للانتصارات بداية من المباراة المقبلة".

وتغلب بيراميدز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 في الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الفريق فيستون ماييلي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

هذه كانت المباراة رقم 20 بين الفريقين، وهذا هو الانتصار الثاني لبيراميدز في تاريخه على الزمالك، والأول منذ أبريل 2019 حين فاز 1-0 في الدوري.

وهو أيضا أكبر انتصار لبيراميدز على الزمالك، الذي فاز بـ 9 مواجهات سابقة مقابل 9 تعادلات.

وبذلك يكسر بيراميدز حالة التعادل المستمر مع الزمالك بعد 6 مباريات متتالية (منهم 3 حسموا بركلات الترجيح في كأس مصر والسوبر).

الزمالك كان يمكنه الانقضاض على الصدارة إن فاز بمباراة اليوم، ولكن تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني الذي يلعب يوم الأحد 2 فبراير ضد مودرن سبورت في نفس الجولة.

أما بيراميدز فواصل انفراده بالصدارة برصيد 24 نقطة، من فوزه السابع هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وهزيمة وحيدة.