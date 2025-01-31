الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الإسماعيلي والقناة الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة منافسه الإسماعيلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتغلب بيراميدز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك كان يمكنه الانقضاض على الصدارة إن فاز بمباراة اليوم، ولكن تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني الذي يلعب يوم الأحد 2 فبراير ضد مودرن سبورت في نفس الجولة.

أما بيراميدز فواصل انفراده بالصدارة برصيد 24 نقطة، من فوزه السابع هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل 7 فبراير.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.