الفوز الأكبر والثاني تاريخيا.. بيراميدز يحسم موقعة الصدارة بثلاثية في مرمى الزمالك

تغلب بيراميدز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 في الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الفريق فيستون ماييلي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

هذه كانت المباراة رقم 20 بين الفريقين، وهذا هو الانتصار الثاني لبيراميدز في تاريخه على الزمالك، والأول منذ أبريل 2019 حين فاز 1-0 في الدوري.

وهو أيضا أكبر انتصار لبيراميدز على الزمالك، الذي فاز بـ 9 مواجهات سابقة مقابل 9 تعادلات.

وبذلك يكسر بيراميدز حالة التعادل المستمر مع الزمالك بعد 6 مباريات متتالية (منهم 3 حسموا بركلات الترجيح في كأس مصر والسوبر).

الزمالك كان يمكنه الانقضاض على الصدارة إن فاز بمباراة اليوم، ولكن تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني الذي يلعب يوم الأحد 2 فبراير ضد مودرن سبورت في نفس الجولة.

أما بيراميدز فواصل انفراده بالصدارة برصيد 24 نقطة، من فوزه السابع هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

السقوط الأول

في شوط متوازن، تعرض محمد الشيبي ظهير بيراميدز لبطاقة صفراء في الدقيقة 11 بعد تدخله على مصطفى شلبي.

وفي الدقيقة 21 خرج عبد الله السعيد نجم الزمالك لتلقي العلاج.

واستمرت الإنذارات والمخالفات في الدقيقة 28، هذه المرة من نصيب حسام عبد المجيد مدافع الأبيض بعد تدخل على إبراهيم عادل.

وفي الدقيقة 31 كاد الزمالك يتقدم بانفراد أهدره مصطفى شلبي فتابع سيف الدين الجزيري الكرة ولكن تصدى شريف إكرامي بنجاح.

ولكن في الدقيقة 44 تأزم موقف الزمالك بسقوط عبد الله السعيد مصابا مرة أخرى، وخروجه ليأتي محمد السيد بدلا منه.

السقوط التام

مع انطلاق الشوط الثاني دخل رمضان صبحي بدلا من أحمد عاطف في صفوف بيراميدز.

وسدد الجزيري في الدقيقة 47 ولكن مرت الكرة بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 58 سجل فيستون ماييلي الهدف الأول بعد أن تفوق بالكرة على محمود حمدي الونش ليسدد في النهاية من داخل المنطقة.

ووصل ماييلي لهدفه التاسع في الموسم الجاري في 19 مباراة.

وأصبح ماييلي ثاني هدافي الدوري بـ5 أهداف ويسبقه ناصر منسي فقط بفارق هدف.

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وتوالت أهداف بيراميدز بالثاني من مصطفى فتحي في الدقيقة 65 بعد انفراد تام بمرمى محمد عواد.

وساهم مصطفى فتحي في 9 أهداف في جميع بطولات الموسم الحالي إذ سجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

مصطفى فتحي سجل في مرمى الأهلي الجولة الماضية والزمالك في الأسبوع الجاري.

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وأتى أحمد محمود بدلا من عمر جابر المصاب في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 70 اكتملت ثلاثية بيراميدز بهدف إبراهيم عادل عبد عرضية أرضية من رمضان صبحي.

وبذلك سجل إبراهيم عادل هدفه السابع مع بيراميدز في الموسم الحالي.

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وكاد الونش يقلص الفارق في الدقيقة 78 برأسية خطيرة ولكنها مرت فوق المرمى.

وفي الدقيقة 85 حاول محمد السيد بتسديدة قوية ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وسقط المغربي محمود بنتايك ظهير الزمالك بطريقة قوية في الدقيقة 88، ليغادر أرض الملعب على قدميه بعد تلقي العلاج.















































ويحل الإسماعيلي ضيفا على الزمالك في الجولة الـ 12 يوم 7 فبراير، بينما يخرج بيراميدز لملاقاة سموحة في نفس اليوم.