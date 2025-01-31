ماييلي يسجل ويصبح وصيف هدافي الدوري.. وفتحي يهز شباك القطبين

الجمعة، 31 يناير 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز

سجل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز في الزمالك خلال المباراة التي تجمعهما.

ويواجه بيراميدز منافسه الزمالك في المباراة التي تجمعهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز ماييلي الهدف في الدقيقة 58 بعد تسديدة أرضية من داخل الـ6 ياردات.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - ميشالاك يغيب عن الزماك أمام بيراميدز لأسباب فنية مدحت العدل يكشف: سداد مستحقات لاعبي الزمالك.. ومكافآت في حالة الفوز على بيراميدز محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والزمالك قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي.. وغياب الشناوي وتوفيق أمام الزمالك

ووصل ماييلي لهدفه التاسع في الموسم الجاري في 19 مباراة.

وأصبح ماييلي ثاني هدافي الدوري بـ5 أهداف ويسبقه ناصر منسي فقط بفارق هدف.

وضاعف مصطفى فتحي النتيجة في الدقيقة 65 بعد انفراد تام بالمرمى.

وساهم مصطفى فتحي في 9 أهداف في جميع بطولات الموسم الحالي إذ سجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

مصطفى فتحي سجل في مرمى الأهلي الجولة الماضية والزمالك في الأسبوع الجاري.

وثالث الأهداف عن طريق إبراهيم عادل بعد عرضية أرضية من رمضان صبحي في الدقيقة 70.

وبذلك قد سجل إبراهيم عادل هدفه السابع مع بيراميدز في الموسم الحالي.

وصنع عادل 4 أهداف آخرين.

الزمالك بيراميدز فيستون ماييلي الدوري المصري إبراهيم عادل مصطفى فتحي
نرشح لكم
"جرعة جديدة" كما كشف في الجول.. فاركو يعلن رحيل وليد علي فرج يزامل حجازي.. نيوم يتعاقد مع بن رحمة بعد إصابة الثلاثي.. طبيب الزمالك يكشف حالة السعيد وجابر وبنتايك مؤتمر جروس: لا يمكن استبدال زيزو حتى إن لم يكن مستواه جيدا.. وهذا ما نحتاجه الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الإسماعيلي والقناة الناقلة الفوز الأكبر والثاني تاريخيا.. بيراميدز يحسم موقعة الصدارة بثلاثية في مرمى الزمالك بعد واقعة الاعتداء.. رابطة الأندية تحيل رئيس الإسماعيلي وعضو الإدارة إلى لجنة الانضباط خبر في الجول - قمر الدولة يحرر محضرا ضد عضو إدارة الإسماعيلي.. ويتجه إلى النيابة
أخر الأخبار
"جرعة جديدة" كما كشف في الجول.. فاركو يعلن رحيل وليد علي فرج 17 دقيقة | الدوري المصري
يزامل حجازي.. نيوم يتعاقد مع بن رحمة 23 دقيقة | الدوري المصري
بعد إصابة الثلاثي.. طبيب الزمالك يكشف حالة السعيد وجابر وبنتايك 41 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جروس: لا يمكن استبدال زيزو حتى إن لم يكن مستواه جيدا.. وهذا ما نحتاجه 51 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الإسماعيلي والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
تحديد مواعيد مباريات ملحق دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
الفوز الأكبر والثاني تاريخيا.. بيراميدز يحسم موقعة الصدارة بثلاثية في مرمى الزمالك ساعة | الدوري المصري
ماييلي يسجل ويصبح وصيف هدافي الدوري.. وفتحي يهز شباك القطبين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف