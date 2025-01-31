ماييلي يسجل ويصبح وصيف هدافي الدوري.. وفتحي يهز شباك القطبين

سجل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز في الزمالك خلال المباراة التي تجمعهما.

ويواجه بيراميدز منافسه الزمالك في المباراة التي تجمعهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز ماييلي الهدف في الدقيقة 58 بعد تسديدة أرضية من داخل الـ6 ياردات.

ووصل ماييلي لهدفه التاسع في الموسم الجاري في 19 مباراة.

وأصبح ماييلي ثاني هدافي الدوري بـ5 أهداف ويسبقه ناصر منسي فقط بفارق هدف.

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وضاعف مصطفى فتحي النتيجة في الدقيقة 65 بعد انفراد تام بالمرمى.

وساهم مصطفى فتحي في 9 أهداف في جميع بطولات الموسم الحالي إذ سجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

مصطفى فتحي سجل في مرمى الأهلي الجولة الماضية والزمالك في الأسبوع الجاري.

وثالث الأهداف عن طريق إبراهيم عادل بعد عرضية أرضية من رمضان صبحي في الدقيقة 70.

وبذلك قد سجل إبراهيم عادل هدفه السابع مع بيراميدز في الموسم الحالي.

وصنع عادل 4 أهداف آخرين.