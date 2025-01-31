خبر في الجول - قمر الدولة يحرر محضرا ضد عضو إدارة الإسماعيلي.. ويتجه إلى النيابة

الجمعة، 31 يناير 2025 - 20:25

كتب : بسام أبو بكر

نادر قمر الدولة

قرر الحكم نادر قمر الدولة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحمد فهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي بعد محاولة الاعتداء عليه في الملعب.

وعلم FilGoal.com أن قمر الدولة حرر محضرا ضد فهيم، وتوجه إلى النيابة العامة لأخذ أقواله.

وخسر الإسماعيلي على أرضه بنتيجة 2-1 في الجولة 11 من الدوري المصري.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 85 بداعي وجود لمسة يد على لاعب الإسماعيلي سجل منها رجب عمران هدف الفوز.

وأبدى أحمد فهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي اعتراضه على قرار الحكم بالنزول لأرض الملعب والاعتداء عليه.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "رابطة الأندية قررت تحويل واقعة اعتداء أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي على حكم اللقاء للجنة الانضباط لاتخاذ قرار صارم".

وأضاف مشددا "الرابطة ترى أن هذه الواقعة تمثل خطورة بالغة نظرا لمنصب فهيم، ولمنع تكرار تلك الظاهرة في الملاعب مجددا".

وتقدم الإسماعيلي بهدف مروان حمدي وسجل لطلائع الجيش جودوين شيكا ورجب عمران.

وواصل طلائع الجيش نتائجه الجيدة مؤخرا بحصد 7 نقاط في آخر 3 مباريات.

فيما تكبد الإسماعيلي خسارة الخامسة له هذا الموسم والأولى على ميدانه في الإسماعيلية.

ولا يزال الإسماعيلي يبحث عن فوزه الأول من ضد طلائع الجيش منذ 2020، ومنذ حينها في 10 مباريات فاز الجيش في 5 وتعادلا في 5 بجميع المسابقات.

وتقدم الجيش للمركز الثامن برصيد 15 نقطة، فيما تراجع الإسماعيلي للمركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.

نادر قمر الدولة أحمد فهيم الإسماعيلي الدوري المصري
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