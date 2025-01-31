"الإثنين موعدنا".. النصر يضم جون دوران

أعلن نادي النصر السعودي يضم الكولومبي جون دوران من أستون فيلا الإنجليزي.

وظهر الكولومبي في الفيديو التقديمي له قائلا: "ليس لدي وقت لهذا، التقيكم يوم الإثنين".

ويستعد النصر للقاء الوصل الإماراتي يوم الإثنين المقبل لحساب الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا النخبة على ملعب الأول بارك.

الرقـم الأغلـى 9 💛 يعـود لقميص #النصر مجددًا 🤩 مافيه وقت .. الاثنين موعدنا 🔥#دوران_نصراوي pic.twitter.com/PGCQiTbaoS — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 31, 2025

وأوضحت صحيفة "الرياضية" تفاصيل الصفقة التي ستتكلف 77 مليون يورو، يتم سدادها على 4 دفعات.

ووقع اللاعب على عقد يمتد حتى 2030.

وسيعوض دوران رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتفوق الكولومبي على النيجيري فيكتور بونيفاس وأصبح مهاجما للعالمي. (طالع التفاصيل)

ولعب دوران صاحب الـ21 عاما، 19 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي منها 4 مباريات بصفة أساسية، سجل خلالهم 7 أهداف.

وانضم دوران إلى أستون فيلا قبل عامين، قادمًا من شيكاغو فاير الأمريكي مقابل 16.6 مليون يورو.