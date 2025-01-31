خبر في الجول - وليد علي فرج على أعتاب مودرن سبورت

أتم نادي مودرن سبورت اتفاقه مع فاركو لضم وليد علي فرج حسبما علم FilGoal.com.

وتتبقى الأمور التعاقدية بين الناديين قبل الإعلان الرسمي على إتمامها.

صاحب الـ 23 عاما يشغل مركزي الجناح وخاض الموسم الجاري 7 مباريات بقميص فاركو.

وسجل وليد هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة قادت فاركو للفوز على بتروجت في الجولة 4.

إجمالا ارتدى قميص فاركو في 62 مباراة سجل 6 وصنع 3 في جميع المسابقات.

وتعاقد مودرن سبورت في يناير الجاري مع معتز زدام من الترجي وعلي فوزي وأحمد يوسف من إنبي وحسام حسن من سموحة ومحمد هلال من البنك الأهلي.

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع شعر –قبل الأخير- برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة.

من هو وليد علي فرج؟

ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي من قبل وكذلك المصري، وتم وصفه من قبل بأنه "نسخة من وليد سليمان".