كاف يختار حسام عزب في معسكر الحكام الواعدين بـ كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة حكام القارة الواعدين.

وشملت القائمة الحكم المصري حسام عزب كحكم لتقنية الفيديو للمشاركة في المعسكر.

ومن المقرر أن يقام المعسكر في كوت ديفوار خلال الفترة من 3 مارس حتى 7 من الشهر ذاته.

ويهدف المعسكر إلى تطوير مهارات حكام الساحة، والحكام المساعدين، وحكام تقنية الفيديو الواعدين داخل القارة.

ويستهدف المعسكر صقل مستوياتهم وأدائهم تمهيدا للاعتماد عليهم في البطولات القارية والدولية.

وكان كاف قد أعلن في وقت سابق مد فترة القيد في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية حتى 28 نوفمبر 2025.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة القيد اليوم 31 يناير.

كذلك قرر تعديل لائحة تسجيل اللاعبين، لتسمح بمشاركة نفس اللاعب في المسابقات القارية مع فريقين في نفس الموسم.