مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: تحويل واقعة لقاء الإسماعيلي للجنة الانضباط

الجمعة، 31 يناير 2025 - 19:16

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أوضح مصدر من رابطة الأندية المصرية موقفها من اعتداء أحمد فهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي على نادر قمر الدولة حكم مباراة الفريق ضد طلائع الجيش.

وخسر الإسماعيلي على أرضه بنتيجة 2-1 في الجولة 11 من الدوري المصري.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 85 بداعي وجود لمسة يد على لاعب الإسماعيلي سجل منها رجب عمران هدف الفوز.

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وأبدى أحمد فهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي اعتراضه على قرار الحكم بالنزول لأرض الملعب والاعتداء عليه.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "رابطة الأندية قررت تحويل واقعة اعتداء أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي على حكم اللقاء للجنة الانضباط لاتخاذ قرار صارم".

وأضاف مشددا "الرابطة ترى أن هذه الواقعة تمثل خطورة بالغة نظرا لمنصب فهيم، ولمنع تكرار تلك الظاهرة في الملاعب مجددا".

وتقدم الإسماعيلي بهدف مروان حمدي وسجل لطلائع الجيش جودوين شيكا ورجب عمران.

وواصل طلائع الجيش نتائجه الجيدة مؤخرا بحصد 7 نقاط في آخر 3 مباريات.

فيما تكبد الإسماعيلي خسارة الخامسة له هذا الموسم والأولى على ميدانه في الإسماعيلية.

ولا يزال الإسماعيلي يبحث عن فوزه الأول من ضد طلائع الجيش منذ 2020، ومنذ حينها في 10 مباريات فاز الجيش في 5 وتعادلا في 5 بجميع المسابقات.

وتقدم الجيش للمركز الثامن برصيد 15 نقطة، فيما تراجع الإسماعيلي للمركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.

الإسماعيلي رابطة الأندية الدوري المصري طلائع الجيش أحمد فهيم نادر قمر الدولة
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