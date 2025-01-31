مروان لم يجد العلاج.. طلائع الجيش يقلب الطاولة على الإسماعيلي ويزيد أوجاعه

قلب طلائع الجيش الطاولة على الإسماعيلي وكبّده أول خسارة على ملعبه في الدوري المصري هذا الموسم بالفوز بنتيجة 2-1 في الجولة 11.

وتقدم الإسماعيلي بهدف مروان حمدي وسجل لطلائع الجيش جودوين شيكا ورجب عمران.

وواصل طلائع الجيش نتائجه الجيدة مؤخرا بحصد 7 نقاط في آخر 3 مباريات.

فيما تكبد الإسماعيلي خسارة الخامسة له هذا الموسم والأولى على ميدانه في الإسماعيلية.

ولا يزال الإسماعيلي يبحث عن فوزه الأول من ضد طلائع الجيش منذ 2020، ومنذ حينها في 10 مباريات فاز الجيش في 5 وتعادلا في 5 بجميع المسابقات.

وتقدم الجيش للمركز الثامن برصيد 15 نقطة، فيما تراجع الإسماعيلي للمركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.

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وصف المباراة

منع القائم الأيمن لطلائع الجيش فرصة تقدم الإسماعيلي مبكرا بتسديدة قوية من خالد النبريص في الدقيقة 2.

وأطلق مروان حمدي تصويبة رائعة سكنت الشباك بطريقة مباغتة معلنا عن الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 6.

واحتفل اللاعب بارتداء "بالطو" الطبيب، إذ يعد خريج كلية الطب، هدف لم يجد حلال لعلاج نتائج الدراويش ضد الجيش مؤخرا.

احتفال مروان حمدي بهدفه في مرمى طلائع الجيش بـ بالطو الطبيب 📸pic.twitter.com/oiAS4v7oyo — FilGoal (@FilGoal) January 31, 2025

وحاول طلائع الجيش خطف التعادل في الشوط الأول لكن لم تسنح لهم فرصا محققا لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الثاني انفرد جودوين شيكا وسجل هدف التعادل بعد مراوغة الحارس في الدقيقة 53.

ومنع القائم الأيمن فرصة ليسرى وحيد من أجل خطف التقدم في الدقيقة 55.

كما تعاطفت العارضة مع الإسماعيلي ومنعت تصويبة قوية في الدقيقة 60.

وتحصل الضيوف على ركلة جزاء في الدقيقة 85 بداعي وجود لمسة يد على محمد حسن.

وانبرى رجب عمران للركلة وسددها بكل قوة معلنا تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 87.

وأبدى أحمد فهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي اعتراضه على قرار الحكم بالنزول لأرض الملعب والاعتداء عليه.

لحظة دخول أحمد فهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي لملعب اللقاء ضد طلائع الجيش والاعتداء على نادر قمر الدولة حكم المباراة بسبب ركلة جزاء محتسبة ضد الدراويش 👀 pic.twitter.com/k79qRVDSY6 — FilGoal (@FilGoal) January 31, 2025

وعقب استئناف اللقاء لم يستطع الدراويش العودة في اللقاء لتنتهي المباراة بفوز الضيوف.