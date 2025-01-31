انتهت - بيراميدز (3)-(0) الزمالك
الجمعة، 31 يناير 2025 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الزمالك في الجولة 11 من الدوري المصري.
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انتهت
ق 88: سقوط قوي من محمود بنتايك.
ق 85: تسديدة صاروخية من بعد عن طريق محمد السيد ترتطم في العارضة.
ق 78: رأسية خطيرة من الونش علت المرمى.
ق 70: جووول إبراهيم عادل بعد عرضية أرضية من رمضان صبحي.
ق 66: خروج عمر جابر ودخول أحمد محمود بعد إصابته.
ق 65: جووول مصطفى فتحي بعد انفراد بالمرمى.
ق 58: جووول فيستون ماييلي بعد تسديدة أرضية من داخل الـ6 ياردات.
ق 47: تسديدة من الجزيري من داخل منطقة الجزاء بعد كرة طولية من محمد عواد.
ق 45: دخول رمضان صبحي بدلا من أحمد عاطف.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 44: سقوط عبد الله السعيد مصابا للمرة الثانية ودخول محمد السيد بدلا منه.
ق 31: مصطفى شلبي يهدر انفرادا ثم تابعها الجزيري بتسديدة قوية تصدى لها شريف إكرامي.
ق 28: بطاقة صفراء لحسام عبد المجيد بعد تدخل على إبراهيم عادل.
ق21: خروج عبد الله السعيد لتلقي العلاج.
ق 20: تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكن محمد عواد أمسكها بسهولة.
ق 11: خطأ على محمد الشيبي بعد تدخل على مصطفى شلبي ويحصل على بطاقة صفراء.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل