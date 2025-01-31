تشكيل الزمالك – لا تغييرات على الإطلاق ضد بيراميدز
الجمعة، 31 يناير 2025 - 18:05
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بيراميدز.
وسيواجه الزمالك خصمه بيراميدز بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.
ولم يجر المدرب السويسري أي تغيير في تشكيل فريقه عن المباراة السابقة ضد الجونة.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود حمدي (الونش) – أحمد أبو الفتوح
خط الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد
خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري – أحمد مصطفى (زيزو)
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بالتساوي مع الأهلي.
بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب بـ21 نقطة.
نرشح لكم
خبر في الجول - قمر الدولة يحرر محضرا ضد عضو إدارة الإسماعيلي.. ويتجه إلى النيابة خبر في الجول - وليد علي فرج على أعتاب مودرن سبورت مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف مد القيد محليا بعد قرار كاف كاف يختار حسام عزب في معسكر الحكام الواعدين بـ كوت ديفوار مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: تحويل واقعة لقاء الإسماعيلي للجنة الانضباط مروان لم يجد العلاج.. طلائع الجيش يقلب الطاولة على الإسماعيلي ويزيد أوجاعه مباشر - بيراميدز (1)-(0) الزمالك.. جووول ماييلي هدف واحد يكفي 3 مرات.. حرس الحدود يفوز على الجونة
أخر الأخبار
بعد 12 عاما.. نيمار يعود إلى سانتوس 23 دقيقة | ميركاتو