تشكيل الزمالك – لا تغييرات على الإطلاق ضد بيراميدز

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بيراميدز.

وسيواجه الزمالك خصمه بيراميدز بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ولم يجر المدرب السويسري أي تغيير في تشكيل فريقه عن المباراة السابقة ضد الجونة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود حمدي (الونش) – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري – أحمد مصطفى (زيزو)

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بالتساوي مع الأهلي.

بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب بـ21 نقطة.