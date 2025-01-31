تشكيل بيراميدز – الشيبي أساسيا.. وإبراهيم عادل يقود الهجوم ضد الزمالك

الجمعة، 31 يناير 2025 - 17:58

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الزمالك.

ويواجه بيراميدز خصمه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويبدأ محمد الشيبي بشكل أساسي بعدما كان على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد الأهلي إذ شارك أحمد توفيق بدلا منه.

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ويلعب في الخط الأمامي إبراهيم عادل وفيستون ماييلي ومصطفى فتحي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق أوجولا - محمود عبد العاطي - يوسف أوباما

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بالتساوي مع الأهلي.

بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب بـ21 نقطة.

بيراميدز الزمالك الدوري المصري
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