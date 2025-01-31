تيباس: أندية سوبر ليج تحاول تضليل أوروبا.. ومشروعهم ليس جديا

الجمعة، 31 يناير 2025 - 17:41

كتب : FilGoal

خافيير تيباس - رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية مشروع سوبر ليج وأنديتهم.

وقال تيباس لصحيفة جارديان: "أندية سوبر ليج تحاول تضليل كرة القدم الأوروبية، لذا لينا أن نوضح أن هذا ليس مشروعا جديا، إذا لم نفعل ذلك فإن بعض الأندية يمكن أن تصدق ذلك".

وأضاف "إنه ليس مشروعا جديا على الإطلاق، ما يبحثون عنه هو خلق عدم الاستقرار وعدم اليقين في كرة القدم الأوروبية".

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وأكمل "أنا متأكد من أنهم يحاولون الضغط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتوصل إلى نوع من الاتفاق، لكن يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألا ينتبه لأن كرة القدم لن تدعم هذا المشروع".

وواصل "إنهم بحاجة إلى طلب توضيحات لما تم تقديمه، كيف يعمل نموذجكم الاقتصادي وماذا عن الحكومات"؟

وأنهى حديثه قائلا: "إذا تمكنوا من توضيح تلك الأمور، فيجب عليهم بدء عملية تشاور مع جميع أصحاب المصلحة الآخرين في كرة القدم الأوروبية".

ويتبقى فقط كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الذين لم يعلنوا انسحابهم من سوبر ليج.

خافيير تيباس سوبر ليج ريال مدريد برشلونة يوفنتوس
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