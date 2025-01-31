مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع الجهاز المعاون.. وتقسيمة قوية قبل مواجهة مودرن سبورت

الجمعة، 31 يناير 2025 - 17:23

كتب : أحمد الخولي

تدريب الأهلي

واصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة مودرن سبورت.

ويحل الأهلي ضيفا على مودرن سبورت مساء يوم الأحد المقبل على استاد السلام في الجولة الـ11 من بطولة الدوري.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالمباراة، ‏والاستعداد للمرحلة القادمة.‏

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وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا قبل الانخراط في التدريبات ‏الخططية التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وتعادل الأهلي في الجولة العاشرة أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، نفس رصيد الزمالك صاحب المركز الثاني.

ويحل مودرن سبورت منافس الأهلي، في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.

الأهلي مارسيل كولر الدوري
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