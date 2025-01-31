القسم الثاني (ب) - إقالة أيمن عبد العزيز من تدريب الإنتاج الحربي.. وجمعة مشهور يخلفه

أعلن نادي الإنتاج الحربي إقالة أيمن عبد العزيز من تدريب الفريق.

وجاء ذلك بعد الهزيمة من دياموند بهدفين مقابل هدف في الجولة 18 للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني (ب).

وسيحل جمعة مشهور بدلا منه في قيادة الفريق الفنية.

ويتصدر الإنتاج الحربي الترتيب برصيد 30 نقطة لكن لا تزال حظوظه في التأهل متساوية حيث يصعد 3 أندية من المجموعة إلى دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وتولى أيمن عبد العزيز القيادة الفنية لفريق الإنتاج الحربي في يوليو المقبل.

وكان الإنتاج الحربي قد فشل في الصعود لدوري المحترفين في الموسم الماضي وصعد على حسابه كهرباء الإسماعيلية.

صاحب الـ 45 عاما يتولى مهمة الرجل الأول للمرة الأولى في مسيرته بعد عدة تجارب كمساعد في الزمالك وزد مصر للمقاصة وأسوان والداخلية.

وهبط الإنتاج الحربي من الدوري المصري للممتاز للدرجة الثانية في موسم 2020/2021.