دوري المحترفين - "ظهور مرموش" في تعادل دجلة أمام طنطا.. وأبو قير يكرر فوزه أمام المنصورة

حقق أبو قير للأسمدة فوزا على حساب المنصورة بثلاثية نظيفة في الجولة الـ20 من بطولة دوري المحترفين.

وسجل ثلاثية أبو قير أحمد فايز وعمر إبراهيم ومحمد عصام.

وتعد النتيجة تكرار لنتيجة الدور الأول بين الفريقين التي انتهت بفوز أبو قير بثلاثية نظيفة.

ورفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي المنصورة في المركز الـ17 برصيد 17 نقطة.

وفي إطار الجولة ذاتها تعادل وادي دجلة مع طنطا سلبيا.

ورفع مشجعو دجلة صورة كبيرة لعمر مرموش في مدرجات السلام.

وانتقل عمر مرموش ناشئ دجلة من أينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قدرت بـ75 مليون يورو، و5 ملايين إضافات.

وبقي وادي دجلة في الصدارة برصيد 40 نقطة، في انتظار مواجهة المقاولون العرب بالجولة ذاتها، حيث يحتل الذئاب المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

أما طنطا فرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ18.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الاثنين المقبل بمواجهات بروكسي مع وي، ومنتخب السويس مع الترسانة، والمقاولون العرب أمام القناة.

كما يستضيف بلدية المحلة منافسه الداخلية، ويواجه راية فريق لافيينا، فيما يلعب أسوان أمام السكة الحديد مودرن، وديروط مع كهرباء الإسماعيلية، وبترول أسيوط أمام سبورتنج.