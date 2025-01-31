فيفا يعلن عن الكرة الرسمية لـ كأس العالم للأندية 2025

الجمعة، 31 يناير 2025 - 17:05

كتب : FilGoal

كرة كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الكرة الرسمية لـ كأس العالم للأندية 2025.

ويقام كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين

وتحمل الكرة ألوان العلم الأمريكي الأحمر والأزرق بالإضافة للأبيض.

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ووفقا لموقع فيفا "يتضمن تصميم الكرة رسومات وشعارات جريئة تحتفل بتراث البلاد وتعكسه. وعلى خلفية لؤلؤية، تعرض الكرة أنماطا مذهلة ذات حواف متعرجة ونجوما وخطوطا مفككة باللون الأحمر والأبيض والأزرق في إشارة إلى علم الدولة".

كما تم تصميم الكرة للمباريات لتوفير دقة أكبر أثناء اللعب بفضل تقنية PRECISIONSHELL وهي عبارة عن لوحة مكونة من 20 قطعة ذات أخاديد محفورة موضوعة بشكل استراتيجي على الغلاف الخارجي للكرة.

وهناك ميزة أخرى للأداء توجد أسفل السطح في شكل تقنيةCTR-CORE، والتي تم تصميمها لتعزيز الدقة والاتساق أثناء الطيران وتساعد في الحفاظ على أقصى قدر من الشكل والاحتفاظ بالهواء بهدف دعم اللعب السريع والدقيق.

بالإضافة إلى ذلك، ترسل تقنية الكرة المتصلة المتكاملة بيانات وحدة القياس بالقصور الذاتي إلى نظام حكم الفيديو المساعد بمعدل 500 مرة في الثانية في الوقت الفعلي.

وعند دمجها مع بيانات موقع اللاعب وتطبيق الذكاء الاصطناعي، تساعد هذه التقنية حكام الفيديو على اتخاذ قرارات أسرع بشأن التسلل ويمكنها أيضا مساعدتهم في تحديد كل لمسة فردية للكرة، مما يؤدي إلى تقليل التأخير في حل حوادث معينة، على سبيل المثال مخالفات لمس الكرة باليد المحتملة.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة.

وتضم المجموعة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق مجموعته

هذه هي المباراة الأولى على الإطلاق بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي الذي تأسس عام 2018، ويضم في صفوفه نجوم بحجم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ويدربه حاليا خافيير ماسكيرانو نجم الأرجنتين السابق.

كذلك هي المواجهة الأولى بين الأهلي وبورتو البرتغالي.

بالميراس البرازيلي هو الوحيد الذي يملك تاريخا مشتركا مع الأهلي، صنع في عامين متتاليين في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم، في نسختي 2021 و2022.

المباراة الأولى كانت مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2021 في قطر، وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في المباراة.

أما المواجهة الثانية فوقعت في نصف نهائي 2022 في الإمارات، حيث فاز بالميراس بهدفين دون رد، وحصد الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعدها بالفوز على الهلال السعودي.

كأس العالم للأندية 2025 الأهلي الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية
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