خبر في الجول - ميشالاك يغيب عن الزماك أمام بيراميدز لأسباب فنية
الجمعة، 31 يناير 2025 - 16:44
كتب : FilGoal
خرج البولندي كونراد ميشالاك من حسابات كريسيتان جروس مدرب الزمالك خلال مواجهة بيراميدز.
ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن ميشالاك سيغيب عن مباراة الزمالك أمام بيراميدز بقرار فني من جروس.
ميشالاك يلعب في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري معارا من أحد السعودي.
ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.
ويتولى محمود بسيوني إدارة مباراة بيراميدز والزمالك، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب، وهاني خيري، وعبد العزيز السيد حكما رابعا.
ووائل فرحان للفيديو ويعاونه شهاب راشد.
ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 21 نقطة، فيما يلاحقه الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.
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