الأغلى في العالم.. ماركا: رودريجو يرفض عرضا كبيرا من الهلال السعودي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن عرض كبير قدمه نادي الهلال السعودي لضم البرازيلي رودريجو جناح فريق ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الهلال قدم عرضا يجعل رودريجو الأغلى في العالم، مقابل عرض مكون من 3 أرقام مليونية أي ما يزيد عن 100 مليون يورو دون الكشف عن الرقم بالتحديد.

فيما كشفت تقارير أخرى عن وصول العرض السعودي لضم رودريجو 300 مليون يورو لصالح ريال مدريد للتخلي عن خدمات لاعبه، وراتب يقدر بـ 140 مليون يورو للاعب.

ورحل البرازيلي نيمار رسميا عن صفوف الهلال ليبدأ الزعيم في البحث عن نجم جديد لضمه لصفوف الفريق.

وأوضحت ماركا إلى النادي السعودي تواصل مع ممثلي رودريجو يوم الإثنين الماضي، لقياس مدى اهتمامه بالانتقال للدوري السعودي.

ورغم العرض الكبير المقدم من الهلال الذي سيجعله الأغلى في العالم، إلا أن رودريجو رفض عرض الهلال لضم اللاعب

ويمتد عقد اللاعب البرازيلي صاحب الـ24 سنة حتى عام 2028، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، في إشارة واضحة لمدى تقدير ريال مدريد للاعب.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن العرض السعودي طويل الأجل، وتضمن أن يكون رودريجو صورة الهلال السعودي في كافة أنحاء العالم، وكذلك يكون واجه لكأس العالم 2034 المقرر إقامته في المملكة السعودية.

وانضم رودريجو إلى ريال مدريد قادمًا من سانتوس البرازيلي في صيف 2019، بقيمة انتقال بلغت 45 مليون يورو.

وحقق رودريجو لقبي دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد، والدوري الإسباني 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني مثلها، إضافة إلى كأس العالم للأندية.