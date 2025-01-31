انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) الجيش.. الجونة (0)-(1) الحرس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، والجونة أمام حرس الحدود.

ويلعب الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، والجونة أمام حرس الحدود ضمن الجولة 11 من الدوري المصري.

لمتابعة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش دقيقة بدقيقة من هنا.

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الإسماعيلي × طلائع الجيش

انتهت

ق 87: رجب عمران يسجل الثاني من علامة الجزاء

ق 60: العارضة تمنع تصويبة قوية لطلائع الجيش

ق 53: جودوين شيكا يسجل التعادل بعد انفراد ومراوغة الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب طلائع الجيش يسري وحيد ولكن تمر بجانب القائم الأيسر.

ق24 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب طلائع الجيش عماد فتحي ولكن تمر بعيدة عن المرمى.

ق6 تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من الجهة اليمني من مروان حمدي سكنت أقصي يمين المرمى.

ق2 تسديدة صاروخية من خالد النبريصي ترتد من القائم وتحرم الدراويش من الهدف الأول

انطلاق المباراة

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الجونة × حرس الحدود

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+5 ركلة ركنية من جهة اليمين نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع الجونة بشكل خاطيء فتابعها عبد الرحمن جودة برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

ق37 ركلة ركنية للجونة من جهة اليمين نفذها أحمد مجدي كهربا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع حرس الحدود عن مناطق الخطورة.

ق17 هدف محقق يضيع بعد مرور أوجو صامويل من حارس مرمى حرس الحدود ويضع الكرة في المرمى لكنها ترتطم بالقائم.

ق12 ركلة ركنية لحرس الحدود من جهة اليمين نفذها عمر فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عبد الرحمن جودة برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

انطلاق المباراة