الرابع.. جافي يجدد تعاقده مع برشلونة حتى 2030

أعلن نادي برشلونة تمديد عقد جافي لاعب وسط الفريق حتى صيف 2030.

وظهر جافي لأول مرة مع برشلونة في أغسطس 2021 بعد بلغوه 17 عاما.

وانضم جافي إلى "لاماسيا" أكاديمية ناشئي برشلونة قادما من ريال بيتيس عام 2015.

وأصبح جافي رابع لاعب يجدد تعاقده مع برشلونة مؤخرًا بعد جيرارد مارتن حتى 2028، ورونالد أراوخو حتى 2031، وبيدري حتى 2030.

وشارك صاحب الـ20 عاما في 20 مباراة بكافة البطولات هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين وصنع 3.

وشارك جافي إجمالا في 131 مباراة مع برشلونة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 17 هدفا.

وتوج جافي ببطولة الدوري الإسباني مرة، والسوبر الإسباني مرتين، بالإضافة إلى دوري الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني.

وعاد جافي هذا الموسم للمشاركة بشكل طبيعي في أكتوبر 2024 بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024.