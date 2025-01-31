تشكيل الإسماعيلي - مروان حمدي يقود الهجوم أمام طلائع الجيش.. وتراوري أساسي

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الإسماعيلي ضد طلائع الجيش بعد قليل ضمن الجولة 11 من منافسات مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: حاتم سكر - محمد نصر – عماد حمدي - عبد الكريم مصطفى.

الوسط: محمد حسن – محمد بيومي - إريك تراوري.

الهجوم: إريك تراوري – خالد النبريصي – نادر فرج.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 13 برصيد بنفس الرصيد.