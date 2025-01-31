بعد انتقاله للزمالك.. غياب أحمد حسام عن تشكيل الجونة أمام حرس الحدود بالدوري

الجمعة، 31 يناير 2025 - 15:28

كتب : FilGoal

أحمد حسام مدافع الجونة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري، والمقرر إقامتها على ملعب خالد بشارة في مدينة الجونة.

ويغيب أحمد حسام مدافع الجونة عن قائمة فريقه للمباراة بعد إعلان انتقاله عبر FilGoal.com إلى نادي الزمالك.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ولعب أحمد حسام 7 مباريات هذا الموسم مع الجونة في الدوري، ونجح في تسجيل هدف أمام الزمالك، وصناعة آخر أمام إنبي.

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كما يغيب مروان محسن بعد إصابته في مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك والتي خسرها الجونة بنتيجة 4-1.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد مجدي - أحمد شوشة - أحمد العش - علي الزاهدي

الوسط: عبد الجواد محمد - بلال السيد - أحمد رضا

الهجوم: أكيم فافور - أرنو راندريانتيناينا - أوجو صامويل

ويحتل الجونة المركز الـ18 والأخير برصيد 6 نقاط، فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

الجونة حرس الحدود الدوري أحمد حسام
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