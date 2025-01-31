مصدر من كاف لـ في الجول: مقترحين لقرعة الأبطال والكونفدرالية.. ومواعيد الأدوار الإقصائية

الجمعة، 31 يناير 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن وجود مقترحين لإجراء قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وكان كاف قد حدد في وقت سابق، الأسبوع الأول من فبراير موعد مبدئي لإجراء القرعة.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com :"هناك مقترحين بإجراء قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، إما في17 أو 20 فبراير المقبل".

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وأضاف "القرعة ستقام في استديوهات قنوات بي إن سبورتس. كاف ينتظر قرار شبكة القنوات القطرية بشأن تحديد موعد القرعة"

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: أحد أيام (1 - 2 - 3) أبريل

إيابا: أحد أيام (8 - 9 - 10) أبريل

نصف النهائي

ذهابا: أحد أيام (18 - 19 - 20) أبريل

إياب: أحد أيام (25 - 26 - 27) أبريل

النهائي

الكونفدرالية: ذهابا يوم 17 مايو.. إيابا يوم 25 مايو

دوري الأبطال: 24 مايو.. إيابا يوم 1 يونيو.

وتأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا كل من:

المجموعة الأولى: الهلال السوداني – مولودية الجزائر

المجموعة الثانية: الجيش الملكي

المجموعة الثالثة: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي – الأهلي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – بيراميدز

بينما تأهل من الكوفندرالية كل من:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني – شباب قسنطينة الجزائري

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - ستيلنبوش الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري – أسيك ميموزا الإيفواي

المجموعة الرابعة: الزمالك – المصري

كاف الأهلي الزمالك المصري
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