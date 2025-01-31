مواجهة محتملة أمام صلاح - مشوار ناري لـ مانشستر سيتي "مرموش" نحو نهائي دوري الأبطال

أسفرت قرعة الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.

ولحق مانشستر سيتي بركب المتأهلين للملحق بعد فوزه في المباراة الأخيرة من مرحلة الدوري على حساب كلوب بروج البلجيكي 3-1 ليصعد للمركز الـ22.

وكان مقررًا أن يواجه مانشستر سيتي إما ريال مدريد صاحب المركز الـ11 أو بايرن ميونيخ صاحب الـ12، لتوقعه القرعة التي سحبها تياجو ألكنتارا نجم برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول السابق، في مواجهة الفريق الملكي.

وستقام المباراة الإقصائية المؤهلة لدور الـ16 في المواعيد التالية: الذهاب أحد يومي 11 و12 فبراير على ملعب الاتحاد، والإياب أحد يومي 18 أو 19 فبراير على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويحق لعمر مرموش والصفقات الجديدة التي أبرمها مانشستر سيتي المشاركة بدءًا من الجولة المقبلة في الملحق المؤهل لدور الـ16 لبطولة دوري الأبطال.

وشارك مرموش أساسيا في فوز مانشستر سيتي أمام تشيلسي 3-1 في الدوري الإنجليزي الجولة السابقة.

وينتظر مانشستر سيتي مواجهات نارية في طريقه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال، والمقررة على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.

- دور الـ16: في حالة تجاوز مانشستر سيتي عقبة ريال مدريد سيواجه إما أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن.

وستقام قرعة أخرى لتحديد مواجهات دور الـ16 يوم 21 فبراير.

وتقام مباريات دور الـ16 في المواعيد التالية: الذهاب 4 أو 5 مارس، والإياب 11 أو 12 مارس.

- دور الـ8: في حالة فوز مانشستر سيتي سيواجه أحد فرق أرسنال أو إنتر أو يوفنتوس أو أيندهوفن.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي في المواعيد التالية: الذهاب 8 أو 9 إبريل، والإياب 15 أو 16 إبريل.

- دور الـ4: في حالة استمرار مانشستر سيتي في الفوز سيواجه الفريق الفائز من الطريق الآخر (برشلونة أو ليفربول أو أستون فيلا أو ليل أو باريس سان جيرمان أو بريست أو كلوب بروج أو أتالانتا).

وتقام مبارياتي نصف النهائي في المواعيد التالية: الذهاب 29 أو 30 إبريل، والإياب 6 أو 7 مايو.

ويستضيف ملعب أليانز أرينا المباراة النهائية يوم 31 مايو في ختام الموسم الأوروبي.

وينتظر مانشستر سيتي مواجهات قوية في شهر فبراير:

أرسنال × مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) يوم الأحد 2 فبراير

ليتون أورينت × مانشستر سيتي (كأس الاتحاد الإنجليزي) يوم السبت 8 فبراير

مانشستر سيتي × ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا) يوم الثلاثاء 11 فبراير

مانشستر سيتي × نيوكاسل (الدوري الإنجليزي) يوم السبت 15 فبراير

ريال مدريد × مانشستر سيتي (دوري أبطال أوروبا) يوم الثلاثاء 18 فبراير

مانشستر سيتي × ليفربول (الدوري الإنجليزي) يوم الأحد 23 فبراير

توتنام × مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) يوم الأربعاء 26 فبراير