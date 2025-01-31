قرعة ملحق الدوري الأوروبي - بورتو يصطدم بـ روما.. وفنربخشة "مورينيو" يواجه بطل بلجيكا

الجمعة، 31 يناير 2025 - 14:32

كتب : FilGoal

كأس الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي عن مواجهة قوية تجمع بين بورتو البرتغالي وروما الإيطالي.

كما يواجه فنربشخة التركي بقيادة جوزيه مورينيو منافسه أندرلخت البلجيكي.

وأقيمت مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بمشاركة 36 فريقا، على أن تتأهل الفرق الثمانية الأكثر جمعا للنقاط مباشرة إلى دور الـ16.

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فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة إقصائية (ذهاب وإياب) ليتحدد الفرق الثمانية الأخرى ويكتمل الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

وأسفرت قرعة الملحق عن المواجهات التالي:

تيفنتي الهولندي × بودو جليمت النرويجي

فنربخشة التركي × أندرلخت البلجيكي

وينتظر جلاسكو رينجرز وأولمبياكوس الفائزان في دوري الـ16 للدوري الأوروبي

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يونيون سان جيلواز البلجيكي × أياكس الهولندي

باوك اليوناني × ستيوا بوخارست الروماني

وينتظر ليون وأينتراخت فرانكفورت الفائزان في دوري الـ16 للدوري الأوروبي

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ألكمار الهولندي × جالاتا سراي التركي

ميتيلاند الدنماركي × ريال سوسيداد

وينتظر توتنام ومانشستر يونايتد الفائزان في دوري الـ16 للدوري الأوروبي

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فرينتسفاروتشي المجري × فيكتوريا بلزن التشيكي

بورتو البرتغالي × روما الإيطالي

وينتظر لاتسيو وأتليتك بلباو الفائزان في دوري الـ16 للدوري الأوروبي

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وودع نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم مرحلة الدوري بعدما جمع نقطتين فقط ليحل في المركز الـ35 وقبل الأخير.

وتقام مباراة الإياب على الفرق التي تتواجد في التصنيف الأعلى (المذكروة ثانية)، فيما تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الأقل تصنيفا (المذكورة أولا).

وتقام مباراة الذهاب يوم 13 فبراير، فيما تقام مباراة الإياب يوم 20 فبراير.

وستقام قرعة دور الـ16 يوم 21 فبراير لتحديد مواجهات ثمن النهائي.

ويقام ذهاب دور الـ16 يوم 6 مارس، فيما تقام مباراة الإياب يوم 13 مارس.

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