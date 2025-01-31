بعد قاضية مصطفى محمد.. فونسيكا مدربا جديدا لـ ليون الفرنسي

أتم نادي ليون الفرنسي إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا مدرب ميلان السابق.

وأقال ليون مدربه بيير ساج واختار المدرب البرتغالي ليحل بدلا منه.

وأعلن ليون اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي تعيين فونسيكا مدربا جديدا للفريق.

وتعادل ساج مع نانت في المباراة الأخيرة له وكان مصطفى محمد قد سجل هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة.

ميلان أقال فونسيكا وتعاقد مع مواطنه سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو السابق.

وتمت إقالة فونسيكا بعد التعادل مع روما على ملعب سان سيرو بهدف لمثله في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

ودرب فونسيكا ليل قبل تجربة ميلان إذ رحل بعد قضاء عامين.

ويحتل ليون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة.

ولم يتمكن ليون من تحقيق الفوز في المباريات الـ5 الأخيرة إذ تعادل في 3 وخسر مرتين.