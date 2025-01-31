بعد قاضية مصطفى محمد.. فونسيكا مدربا جديدا لـ ليون الفرنسي
الجمعة، 31 يناير 2025 - 13:58
كتب : FilGoal
أتم نادي ليون الفرنسي إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا مدرب ميلان السابق.
وأقال ليون مدربه بيير ساج واختار المدرب البرتغالي ليحل بدلا منه.
وأعلن ليون اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي تعيين فونسيكا مدربا جديدا للفريق.
🚨 @PFonsecaCoach is our new coach! 🔴🔵
Welcome, Paulo! 🤝 pic.twitter.com/oQGR6goxAl— Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) January 31, 2025
وتعادل ساج مع نانت في المباراة الأخيرة له وكان مصطفى محمد قد سجل هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة.
ميلان أقال فونسيكا وتعاقد مع مواطنه سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو السابق.
وتمت إقالة فونسيكا بعد التعادل مع روما على ملعب سان سيرو بهدف لمثله في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.
ودرب فونسيكا ليل قبل تجربة ميلان إذ رحل بعد قضاء عامين.
ويحتل ليون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة.
ولم يتمكن ليون من تحقيق الفوز في المباريات الـ5 الأخيرة إذ تعادل في 3 وخسر مرتين.