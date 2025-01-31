اسكواش - علي فرج وهانيا الحمامي يتوجان وادى دجلة بلقب بطولة الأبطال 2025

تمكن نادي وادي دجلة من التتويج بلقب بطولة الأبطال 2025 لرياضة الاسكواش.

وتعتبر بطولة الأبطال التي أقيمت بولاية نيويورك الأمريكية واحدة من البطولات الكبرى في الموسم

وتمكن علي فرج وهانيا الحمامي ثنائي وادي دجلة من الفوز بالمباراة النهائية بمنافسات الرجال والسيدات.

وتأهل علي فرج للنهائي بعد فوز على النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط دون مقابل

‎وفي نهائي الرجال، تمكن علي فرج المصنف الأول عالميا من التغلب على منافسه دييجو إلياس المصنف الثالث بنتيجة 3-1 ف مباراة استغرقت 64 دقيقة.

وفي نهائي السيدات، نجحت هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا في الفوز على منافستها نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا، في مباراة مليئة بالإثارة.

وتأهلت نوران جوهر إلى النهائي بعد الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفير بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما أقصت هانيا الحمامي زميلتها نور الشربيني حامل لقب النسخة الأخيرة بالفوز بنفس النتيجة.

وتمكنت هانيا من الفوز نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة استغرقت 79 دقيقة.

وحقق علي فرج لاعب وادي دجلة لقبه الثاني على التوال لبطولة الأبطال للاسكواش

وتوج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة كل من علي فرج ونور الشربيني.