انتهت قرعة دوري أبطال أوروبا.. سيتي "مرموش" في مواجهة ريال مدريد

الجمعة، 31 يناير 2025 - 12:27

كتب : FilGoal

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 2023-24

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة بمشاركة 36 فريقا.

وتلتقي الفرق من المركز الـ 9 إلى 24 من مرحلة الدوري، في مواجهة إقصائية ذهابا وإيابا لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتأهلت الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 في انتظار الفائزين الثمانية من مرحلة الملحق.

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وينتظر عمر مرموش نجم مانشستر سيتي مواجهة صعبة في الملحق إما في صدام مع ريال مدريد أو بايرن ميونيخ.

وإليكم نتيجة القرعة أولا بأول:

ستاد بريست × باريس سان جيرمان

موناكو × بنفيكا

وينتظر ليفربول وبرشلونة الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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يوفنتوس × أيندهوفن

فينورد × ميلان

وينتظر أرسنال وإنتر الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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مانشستر سيتي × ريال مدريد

سيلتك × بايرن ميونيخ

وينتظر أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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كلوب بروج × أتالانتا

سبورتنج لشبونة × بوروسيا دورتموند

وينتظر ليل وأستون فيلا الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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