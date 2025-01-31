انتهت قرعة دوري أبطال أوروبا.. سيتي "مرموش" في مواجهة ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة بمشاركة 36 فريقا.

وتلتقي الفرق من المركز الـ 9 إلى 24 من مرحلة الدوري، في مواجهة إقصائية ذهابا وإيابا لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتأهلت الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 في انتظار الفائزين الثمانية من مرحلة الملحق.

وينتظر عمر مرموش نجم مانشستر سيتي مواجهة صعبة في الملحق إما في صدام مع ريال مدريد أو بايرن ميونيخ.

وإليكم نتيجة القرعة أولا بأول:

ستاد بريست × باريس سان جيرمان

موناكو × بنفيكا

وينتظر ليفربول وبرشلونة الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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يوفنتوس × أيندهوفن

فينورد × ميلان

وينتظر أرسنال وإنتر الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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مانشستر سيتي × ريال مدريد

سيلتك × بايرن ميونيخ

وينتظر أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن الفائزان من المواجهتين في دور الـ16

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كلوب بروج × أتالانتا

سبورتنج لشبونة × بوروسيا دورتموند

وينتظر ليل وأستون فيلا الفائزان من المواجهتين في دور الـ16