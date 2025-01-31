"أسد أطلسي جديد".. التعاون يعيد صابيري إلى الدوري السعودي

أتم نادي التعاون السعودي إجراءت التعاقد مع المغربي عبد الحميد صابيري لاعب فيورنتينا الإيطالي.

وسيخوض صابيري تجربته الثانية في الدوري السعودي بعدما سبق له اللعب بنادي الفيحاء.

وأعلن التعاون عبر موقعه الرسمي ضم صانع الألعاب المغربي عبد الحميد صابيري (28 عاما) ينضم إلى معارا من نادي فيورنتينا الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح التعاون أن اللاعب المغربي سينضم إلى تدريبات الفريق الأول خلال الأيام القادمة.

وانتقل صابيري إلى فيورنتينا من سامبدوريا في يناير 2023.

وخرج صابيري إلى الفيحاء السعودي الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ويلعب الدولي المغربي صاحب الـ 28 عاما في مركز صناعة اللعب بجانب الجناح الأيسر.

وخاض صابيري 11 مباراة بقميص منتخب المغرب منذ سبتمبر 2022.

وكان ضمن قائمة الفريق الذي حصد المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

ولعب صابيري 23 مباراة مع نادي الفيحاء السعودي الموسم الماضي ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع مثلهم.