مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: الأهلي والزمالك تواصلا معه.. وحسم مستقبله خلال ساعات

كشف مصدر مقرب من المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد عن تواصل الأهلي والزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولا يشارك مصطفى محمد كثيرا مع فريقه هذا الموسم، وألمح مدربه أنطوان كومبواري أن عليه البحث عن فريق جديد.

وقال مصدر مقرب من مصطفى محمد لـFilGoal.com :"الأهلي والزمالك تواصلا معه خلال الأيام الماضية، خاصة الزمالك الذي تواصل بشكل جاد مؤخرا ولكن اللاعب في الوقت الحالي يرغب في إكمال مسيرته في أوروبا".

وأضاف "مصطفى محمد لديه اهتمام من بلاكبيرن روفرز الانجليزي وليجانيس الاسباني ومونزا الايطالي بالإضافة لعروض سعودية، وسيتم تحديد مستقبله خلال الساعات المقبلة".

وأتم "اللاعب يريد الرحيل عن نانت وخوض تجربة جديدة ولكن النادي الفرنسي لن يوافق على رحيله في حالة عدم جلب مهاجم جديد".

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وعاد مصطفى محمد لقائمة الفريق في لقاء ليون وسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90 بعدما دخل كبديل.

وذلك بعد غيابه عن قائمة اللقاء الماضي ضد سانت إيتيان.

مهاجم الزمالك السابق سجل 22 هدفا في 98 مباراة لعبها مع نانت بمختلف المسابقات منذ انضمامه في صيف 2022.

بينما شارك مصطفى في 17 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم معظمها كبديل، وسجل 3 أهداف.