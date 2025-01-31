مصدر مقرب من الضحاك يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك

الجمعة، 31 يناير 2025 - 11:10

كتب : محمد عبد العظيم

معاذ الضحاك - منتخب المغرب تحت 20 عاما

ترددت أنباء عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع معاذ الضحاك لاعب اتحاد تواركة المغربي

ولفت الضحاك الانظار بعد تألقه مع منتخب المغرب في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما التي أقيمت في مصر.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com :"لا يوجد مفاوضات رسمية مع الزمالك ولم يتقدم النادي بأي عروض للتعاقد مع اللاعب".

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وأضاف "اللاعب منفتح على فكرة اللعب في الزمالك وحدث تواصل مع ناديه ولكن عن طريق بعض الوكلاء المصريين دون مفاوضات رسمية".

الضحاك صاحب الـ20 عاما سيتم قيده تحت السن حال انضمامه لصفوف الزمالك.

ولعب الضحاك دورا كبيرا في قيادة منتخب المغرب للفوز ببطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما التي أقيمت في مصر.

وحصل الضحاك على لقب المباراة في مرتين خلال منافسات المسابقة التي شاركت فيها منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.

وتأهل منتخب المغرب رفقة المنتخب المصري إلى منافسات بطولة إفريقيا المقبلة والمؤهلة إلى كأس العالم.

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