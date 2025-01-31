مواعيد مباريات الجمعة 31 يناير - الزمالك وبيراميدز في الدوري.. ونصف نهائي بطولة العالم لليد

الجمعة، 31 يناير 2025 - 10:42

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - السوبر المصري - رمضان صبحي - سيف الجزيري

يشهد اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات الجمعة 31 يناير والقنوات الناقلة.

ويلعب الزمالك أمام بيرايمدز في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري.

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فيما يلعب الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، ويواجه الجونة نظيره حرس الحدود ضمن الجولة ذاتها.

ويلعب منتخب البرتغال ضد نظيره الدنماركي في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد، إذ سيبعب الفائز منهما ضد كرواتيا في نهائي البطولة.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الإسماعيلي × طلائع الجيش.. تقام في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

الجونة × حرس الحدود.. تقام في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

بيراميدز × الزمالك.. تقام في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

كأس العالم لكرة اليد

الدنمارك × البرتغال.. تقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتذاع مباراة الدنمارك والبرتغال على قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري السعودي

الاتفاق × الشباب.. تقام في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة ssc sport 1.

الهلال × الأخدود.. تقام في تمام الساعة الخامسة والربع مساء.. وتذاع على قناة ssc sport extra 1.

الفيحاء × التعاون.. تقام في تمام الساعة الرابعة إلا ربع مساء.. وتذاع على قناة ssc sport 1.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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