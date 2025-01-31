ناصر ماهر: تفاجأت برحيل جوميز عن الزمالك.. وعلينا الاستعداد لجميع الظروف

كشف ناصر ماهر لاعب وسط الزمالك، عن شعوره بالمفاجاة عقب إعلان البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الفريق الأبيض.

ورحل جوميز عن تدريب الزمالك وانتقل لتدريب الفتح السعودي، وتسلم السويسري كريستيان جروس المهمة خلفا له.

وقال ناصر ماهر عبر كابيتانو مصر: "تفاجأت برحيل جوميز عن الزمالك. أعتبره من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم".

وأضاف "لست من نوعية اللاعبين الذين يتأثرون برحيل المدرب، لكن جوميز كان محترفا للغاية ويجيد التعامل النفسي ومنح الدوافع لتقديم أفضل ما لديك".

وأتم "في النهاية نحن نلعب في فريق كبير يستهدف التتويج بالبطولات، وعلينا الاستعداد لجميع الظروف".

وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع جوميز في فبراير الماضي، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك أمام إنييمبا بهدفين لكل منهما.

يستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام جوميز مع الزمالك:

- حقق لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

- لعب 47 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وحقق الفوز في 27 منهم.

- تعرض للخسارة 11 مرة وتعادل 9 مرات.

- سجل 91 هدفا خلال الـ 47 مباراة، بينما تلقت شباك الزمالك تحت قيادة 64 هدفا.