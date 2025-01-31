الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد يرتقي للمركز الثالث بهدفين في شباك ستيوا.. وتألق عربي

الجمعة، 31 يناير 2025 - 00:02

كتب : FilGoal

ديوجو دالوت - مانشستر يونايتد

حافظ لاتسيو على تصدره لمرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي رغم الخسارة أمام سبورتنج براجا البرتغالي في الجولة الثامنة والأخيرة.

سجل هدف المباراة الوحيد ريكاردو هورتا لاعب براجا في الدقيقة السادسة من بداية المباراة.

وتوقف رصيد لاتسيو عند 19 نقطة، نفس رصيد أتليتك بلباو الإسباني الذي حقق الفوز أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين مقابل هدف وحيد.

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سجل هدفي بلباو نيكو ويليامز في الدقيقة 25، وياري ألفاريز في الدقيقة 64، فيما سجل هدف بلزن ميلان هافل في الدقيقة 71.

فارق الأهداف حافظ للاتسيو على الصدارة بفارق الأهداف أمام بلباو الذي حل ثانيا.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا خارج أرضه أمام ستيوا بوخارست الروماني بهدفين نظيفين سجلهما ديوجو دالوت في الدقيقة 60، وكوبي ماينو في الدقيقة 69.

وارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فيما توقف رصيد ستيوا بوخارست عند 14 نقطة في المركز الـ11.

وفاز روما الإيطالي على حساب أينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين نظيفين، على ملعب الأوليمبكو.

سجل هدفي أصحاب الأرض أنخيلينيو في الدقيقة 44، وإلدور شومورودوف في الدقيقة 69.

وارتقى روما إلى المركز الـ15 برصيد 12 نقطة ولكنه سيخوض الملحق، فيما توقف رصيد فرانكفورت عند 16 نقطة ليتراجع للمركز الخامس ولكنه تأهل لدور الـ16 مباشرة.

وفي مباريات أخرى فاز أياكس على جالاتا سراي بهدفين نظيفين، وتعادل ميتيلاند أمام فنربشخة 2-2، في مباراة شهدت تسجيل النجم المغربي يوسف النصيري هدفا بطريقة رائعة.

وحقق توتنام الفوز على حساب ضيفه إيلفسبورج السويدي بثلاثية نظيفة.

كما قاد النجم المغربي أيوب الكعبي فريقه أوليمبياكوس للفوز بثلاثية على حساب كارباج أجدام.

وحقق فرينتسفاروتشي المجري فوزا على حساب ألكمار الهولندي بنتيجة 4-3.

وسجل الهدف الافتتاحي للمباراة النجم التونسي محمد علي بن رمضان.

ويمكنك التعرف على الترتيب النهائي لمرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بالضغط هنا

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