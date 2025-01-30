محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام الزمالك.

ويلعب بيراميدز أمام الزمالك غدا الجمعة ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري.

ويتولى محمود بسيوني إدارة مباراة بيراميدز والزمالك، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب، وهاني خيري، وعبد العزيز السيد حكما رابعا.

وموائل فرحان للفيديو ويعاونه شهاب راشد.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي في الساعة السابعة مساء الجمعة.

ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 21 نقطة، فيما يلاحقه الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

أما مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش يديرها نادر قمر الدولة، ويعاونه أحمد عبد الغني ووليد حميد، وحسني سلطان حكما رابعا.

وصبحي العمراوي للفيديو، ويعاونه هاني العراقي.

ويدير أحمد حمدي مباراة الجونة وحرس الحدود ويعاونه مصطفى حسن ومحمد الحاج، ومبروك نبيل حكما رابعا.

وعمرو الشناوي للفيديو ويعاونه محمود ناصف.