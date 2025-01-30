محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والزمالك

الخميس، 30 يناير 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

محمود بسيوني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام الزمالك.

ويلعب بيراميدز أمام الزمالك غدا الجمعة ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري.

ويتولى محمود بسيوني إدارة مباراة بيراميدز والزمالك، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب، وهاني خيري، وعبد العزيز السيد حكما رابعا.

أخبار متعلقة:
أحمد حسام لـ في الجول: وقعت للزمالك 4 سنوات ونصف.. وطموحي حصد البطولات والانضمام لمنتخب مصر محمود جهاد لـ في الجول: وقعت للزمالك 4 سنوات ونصف.. وهدفنا التتويج بكل البطولات خبر في الجول - موقف الزمالك من التعاقد مع إيلي يوان خبر في الجول - الزمالك يسعى لضم البانوبي

وموائل فرحان للفيديو ويعاونه شهاب راشد.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي في الساعة السابعة مساء الجمعة.

ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 21 نقطة، فيما يلاحقه الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏CITANTA 60009 دوري القسم الأول دوري نايل الجولة الحادية عشر الجمعة 31 يناير 2025 ستاد الدفاع الجوي بيراميدز 7:00 الزمالك محمود بسيوني حکم ساحة حكم مساعد 1 أحمد توفيق طلب هاني خيري عبد العزيز السيد حکم مساعد 2 حکم رابع وائل فرحان شهاب راشد حکم VAR حکم VAR مساعد‏'‏

أما مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش يديرها نادر قمر الدولة، ويعاونه أحمد عبد الغني ووليد حميد، وحسني سلطان حكما رابعا.

وصبحي العمراوي للفيديو، ويعاونه هاني العراقي.

ويدير أحمد حمدي مباراة الجونة وحرس الحدود ويعاونه مصطفى حسن ومحمد الحاج، ومبروك نبيل حكما رابعا.

وعمرو الشناوي للفيديو ويعاونه محمود ناصف.

الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
مدحت العدل يكشف: سداد مستحقات لاعبي الزمالك.. ومكافآت في حالة الفوز على بيراميدز جمال العدل يهاجم بنشرقي ويكشف: الزمالك سيتعاقد مع لاعبين أحدهما مغربي ناصر ماهر: تفاجأت برحيل جوميز عن الزمالك.. وعلينا الاستعداد لجميع الظروف خبر في الجول - الزمالك يتسلم استغناء جهاد وحسام.. والبدء في إجراءات قيدهما خبر في الجول - موقف الزمالك من التعاقد مع إيلي يوان خبر في الجول - الزمالك يسعى لضم البانوبي قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي.. وغياب الشناوي وتوفيق أمام الزمالك مودرن سبورت يضم حسام حسن
أخر الأخبار
"العلاج السحري لملوك إفريقيا".. فاركو يعلن انتقال محمود جهاد إلى الزمالك 31 دقيقة | الدوري المصري
مدحت العدل يكشف: سداد مستحقات لاعبي الزمالك.. ومكافآت في حالة الفوز على بيراميدز 38 دقيقة | الدوري المصري
جمال العدل يهاجم بنشرقي ويكشف: الزمالك سيتعاقد مع لاعبين أحدهما مغربي ساعة | الدوري المصري
قرعة ملحق الدوري الأوروبي المحتملة - قمة إيطالية برتغالية محتملة.. ويونايتد في انتظار مواجهة قوية ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - كرواتيا تطيح بفرنسا وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم للمرة الخامسة ساعة | كرة يد
ناصر ماهر: تفاجأت برحيل جوميز عن الزمالك.. وعلينا الاستعداد لجميع الظروف ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يتسلم استغناء جهاد وحسام.. والبدء في إجراءات قيدهما ساعة | ميركاتو
موعد قرعة مرحلة الملحق في الدوري الأوروبي.. والقناة الناقلة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف