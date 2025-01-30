أحمد حسام لـ في الجول: وقعت للزمالك 4 سنوات ونصف.. وطموحي حصد البطولات والانضمام لمنتخب مصر

الخميس، 30 يناير 2025 - 23:44

كتب : حامد وجدي

أحمد حسام مدافع الجونة

كشف أحمد حسام لاعب الجونة عن توقيعه لنادي الزمالك لمدة 4 سنوات ونصف.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك أتم أولى صفقاته في الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة.

وقال حسام لـFilGoal.com :"وقعت للزمالك 4 سنوات ونصف. وأطمح حصد البطولات والانضمام لمنتخب مصر".

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وأضاف "اتخذت خطوة كبيرة في مسيرتي. وسعيد اللعب بجوار شيكابالا وعبد الله السعيد وعمر جابر والونش".

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية أمس الأربعاء، قبل أن يتمم اتفاقه مع نادي الجونة.

وجاء تعاقد الزمالك مع اللاعب مقابل 11 مليون جنيه قيمة انتقاله من الجونة.

ويحصل الجونة على 6 ملايين جنيه نقدا بالإضافة إلى 5 ملايين على أقساط.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يقترن فيها اسم أحمد حسام من أجل الانضمام للزمالك.

وكشف أحمد حسام من قبل في حوار سابق لـ FilGoal.com رغبته ارتداء قميص الأبيض: "الزمالك فريق كبير ومن الشرف لي فقط ارتباط اسمي بالانتقال إليه لأن ذلك يرفع من شأن أي لاعب ورغبتي بكل تأكيد هي اللعب في الزمالك لأنه لا يوجد لاعب في مصر لا يرغب في اللعب للزمالك أو الأهلي ولكن أي خطوة سأتخذها ستكون من خلال الجونة".

صاحب الـ 23 عاما خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل هدفا جاء في شباك الزمالك وصنع آخر.

من هو أحمد حسام؟

قلب دفاع وظهير أيسر الجونة تدرج في صفوف فرق الشباب وصولا للفريق الأول وساهم في عودة الفريق للدوري الممتاز.

انضم لقائمة منتخب مصر تحت قيادة ربيع ياسين في 2020 للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا بتونس بعد إصابة مجموعة من اللاعبين حينها بفيروس كورونا.

أحمد حسام الزمالك
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