الدوري الأوروبي - لاتسيو يتصدر ويونايتد ثالثا.. الترتيب النهائي للمرحلة الأولى

الجمعة، 31 يناير 2025 - 00:15

كتب : محمد مصطفى

هويلوند - مانشستر يونايتد

انتهت مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي والتي أسفرت عن تصدر لاتسيو لتلك المرحلة.

وودع نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم مرحلة الدوري بعدما جمع نقطتين فقط ليحل في المركز الـ35 وقبل الأخير.

ونجح نادي بورتو في اللحاق بالمرحلة الإقصائية بعد الفوز في الجولة الأخيرة.

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وأقيمت مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بمشاركة 36 فريقا، على أن يخوض كل فريق 8 مواجهات بواقع 4 مباريات على أرضه و4 بالخارج.

وتتأهل الفرق الثمانية الأكثر جمعا للنقاط مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة إقصائية (ذهاب وإياب) ليتحدد الفرق الثمانية الأخرى ويكتمل الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

فيما ودعت الفرق من المركز 25 إلى 36 البطولة مبكرًا

وجاء الترتيب النهائي لمرحلة الدوري كالتالي:

1 - لاتسيو الإيطالي 19 نقطة

2 - أتليتك بلباو الإسباني 19 نقطة

3 - مانشستر يونايتد 18 نقطة

4 - توتنام الإنجليزي 17نقطة

5 - أينتراخت فرانكفورت الألماني 16 نقطة

6 - ليون الفرنسي 15 نقطة

7 - أولمبياكوس 15 نقطة

8 - جلاسكو رينجرز 14 نقطة.

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9 - بودو جليمت النرويجي 14 نقطة

10- أندرلخت البلجيكي 14 نقطة

11 - ستيوا بوخارست الروماني 14 نقطة

12 - أياكس الهولندي 13 نقطة

13 - ريال سوسيداد 13 نقطة.

14 - جالاتا سراي التركي 13 نقطة

15 - روما الإيطالي 12 نقطة

16 - فيكتوريا بلزن التشيكي 12 نقطة

17 - فرينتسفاروتشي المجري 12 نقطة

18- بورتو البرتغالي 11 نقطة

19- ألكمار الهولندي 11 نقطة

20- ميتيلاند الدنماركي 11 نقطة

21- رويال يونيون سان جيلواز البلجيكي 11 نقطة

22- باوك اليوناني 10 نقاط

23- تفنتي الهولندي 10 نقاط

24- فنربشخة التركي 10 نقاط

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25- براجا البرتغالي 10 نقاط

26- ايلفسبورج السويدي 10 نقاط

27- هوفنهايم الألماني 9 نقاط

28- بشكتاش التركي 9 نقاط

29- مكابي تل أبيب 6 نقاط

30- سلافيا براج التشيكي 5 نقاط

31- مالمو السويدي 5 نقاط

32- أر إف سي اللاتفي 5 نقاط

33 - لودوجريتس البلغاري 4 نقاط

34- دينامو كييف الأوكراني 4 نقاط

35 - نيس الفرنسي 3 نقاط

36- كارباج أجدام الأذربيجاني 3 نقاط

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