موعد قرعة مرحلة الملحق في الدوري الأوروبي.. والقناة الناقلة

الجمعة، 31 يناير 2025 - 00:20

كتب : محمد مصطفى

قرعة الدوري الأوروبي

انتهت مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي والتي أسفرت عن تصدر لاتسيو لتلك المرحلة.

وارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث بعد الفوز على حساب ستيوا بوخارست بثنائية نظيفة، فيما نجح بورتو في اللحاق بركب المتأهلين إلى مرحلة الملحق من بطولة الدوري الأوروبي.

وودع نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم مرحلة الدوري بعدما جمع نقطتين فقط ليحل في المركز الـ35 وقبل الأخير.

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وأقيمت مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بمشاركة 36 فريقا، على أن يخوض كل فريق 8 مواجهات بواقع 4 مباريات على أرضه و4 بالخارج.

وتتأهل الفرق الثمانية الأكثر جمعا للنقاط مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة إقصائية (ذهاب وإياب) ليتحدد الفرق الثمانية الأخرى ويكتمل الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

فيما ودعت الفرق من المركز 25 إلى 36 البطولة مبكرًا.. ويمكنك التعرف على الترتيب النهائي بالضغط هنا

وتقام قرعة مرحلة الملحق الجمعة 31 يناير الساعة 1 ظهرًا.

وتنقل القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

وتقام مباراة الإياب على الفرق التي تتواجد في التصنيف الأعلى، فيما تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الأقل تصنيفا.

مباراة الذهاب ستقام يوم 13 فبراير، فيما تقام مباراة الإياب يوم 20 فبراير.

وستقام قرعة دور الـ16 يوم 21 فبراير لتحديد مواجهات ثمن النهائي.

ويقام ذهاب دور الـ16 يوم 6 مارس، فيما تقام مباراة الإياب يوم 13 مارس.

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