اتحاد جدة يتعاقد مع لاعب برشلونة

الخميس، 30 يناير 2025 - 22:55

كتب : FilGoal

أوناي هيرنانديز - اتحاد جدة

أتم نادي اتحاد جدة السعودي إجراءات التعاقد مع أوناي هيرنانديز لاعب برشلونة الشاب.

وأعلن اتحاد جدة اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع أوناي هيرنانديز.

شبكة ESPN أشارت إلى أن تكلفة انتقال اللاعب إلى اتحاد جدة ستصل إلى 4.5 مليون يورو، مع حصول برشلونة على 500 ألف يورو كإضافات محتملة.

ولعب هيرنانديز هذا الموسم ضمن فريق رديف برشلونة وسجل 9 أهداف في 20 مباراة في الدرجة الثالثة الإسبانية.

وينتهي عقد اللاعب الشاب في الصيف المقبل، وكان برشلونة منفتحا على تجديد عقد اللاعب إلى أن تواجد عدد كبير من اللاعبين في نفس مكانه بالفريق الأول أدى إلى اختياره الانتقال إلى تجربة أخرى.

ويضم الفريق الأول لاعبين في نفس مركز أوناي هيرنانديز مثل داني أولمو وبيدري وجافي.

وأشارت الشبكة إلى أن رامون بلانيس المدير الرياضي للاتحاد، الذي شغل منصبًا مشابهًا سابقًا في برشلونة، لعب دورا مهما في إقناع هيرنانديز بالانضمام إلى اتحاد جدة.

ويقود اتحاد جدة المدرب الفرنسي لوران بلان، فيما يضم الفريق نجوما مثل كريم بنزيمة، ونجولو كانتي، وفابينو.

ويتقاسم اتحاد جدة صدارة الدوري السعودي مع الهلال برصيد 43 نقطة من 17 مباراة.

برشلونة اتحاد جدة
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