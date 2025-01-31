قرعة ملحق الدوري الأوروبي المحتملة - قمة إيطالية برتغالية محتملة.. ويونايتد في انتظار مواجهة قوية

انتهت مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي والتي أسفرت عن تصدر لاتسيو لتلك المرحلة.

وودع نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم مرحلة الدوري بعدما جمع نقطتين فقط ليحل في المركز الـ35 وقبل الأخير.

وأقيمت مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بمشاركة 36 فريقا، على أن يخوض كل فريق 8 مواجهات بواقع 4 مباريات على أرضه و4 بالخارج.

وتتأهل الفرق الثمانية الأكثر جمعا للنقاط مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة إقصائية (ذهاب وإياب) ليتحدد الفرق الثمانية الأخرى ويكتمل الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

فيما ودعت الفرق من المركز 25 إلى 36 البطولة مبكرًا.. ويمكنك التعرف على الترتيب النهائي بالضغط هنا

وتقام القرعة وفقا للنظام التالي:

المركز 9 أو 10 أمام المركز 23 أو 24

بودو جليمت النرويجي أمام (تفنتي الهولندي أو فنربشخة التركي)

أندرلخت البلجيكي أمام (تفنتي الهولندي أو فنربشخة التركي)

وينتظر جلاسكو رينجرز وأولمبياكوس الفائزان في دوري الـ16 للدوري الأوروبي

المركز 11 أو 12 أمام المركز 21 أو 22

ستيوا بوخارست الروماني أمام (رويال يونيون سان جيلواز البلجيكي أو باوك اليوناني)

أياكس الهولندي أمام (رويال يونيون سان جيلواز البلجيكي أو باوك اليوناني)

وينتظر ليون وأينتراخت فرانكفورت الفائزان في دوري الـ16 للدوري الأوروبي

المركز 13 أو 14 أمام المركز 19 أو 20

ريال سوسيداد أمام (ألكمار الهولندي أو ميتيلاند الدنماركي)

جالاتا سراي التركي أمام (ألكمار الهولندي أو ميتيلاند الدنماركي)

وينتظر توتنام ومانشستر يونايتد الفائزان في دوري الـ16 للدوري الأوروبي

المركز 15 أو 16 أمام المركز 17 أو 18

روما الإيطالي أمام (فرينتسفاروتشي المجري أو بورتو البرتغالي)

فيكتوريا بلزن التشيكي أمام (فرينتسفاروتشي المجري أو بورتو البرتغالي)

وينتظر لاتسيو وأتليتك بلباو الفائزان في دوري الـ16 للدوري الأوروبي

تعرف على موعد القرعة بالضغط هنا

وتقام مباراة الإياب على الفرق التي تتواجد في التصنيف الأعلى، فيما تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الأقل تصنيفا.

مباراة الذهاب ستقام يوم 13 فبراير، فيما تقام مباراة الإياب يوم 20 فبراير.

وستقام قرعة دور الـ16 يوم 21 فبراير لتحديد مواجهات ثمن النهائي.

ويقام ذهاب دور الـ16 يوم 6 مارس، فيما تقام مباراة الإياب يوم 13 مارس.