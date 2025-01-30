انتهت في الدوري الأوروبي - نيس (1)-(1) بودو جليمت.. التعادل
الخميس، 30 يناير 2025 - 22:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيس ضد بودو جليمت في ختام مرحلة الدوري لمسابقة الدوري الأوروبي.
خروج نيس مؤكد باحتلاله المركز الخامس والثلاثين برصيد 35 نقطة.
بودو جليمت العاشر برصيد 13 نقطة يطارد الفوز للتأهل المباشر بين الـ 8 الأوائل.
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ق 74 جوووول بدر الدين بوعناني يتعادل لنيس
ق 54 جووول من فريدريك بيوركان يضع بودو جليمت في المركز السادس المؤهل مباشرة برصيد 16 نقطة.
ق 30 نصف ساعة والنتيجة تشير للتعادل السلبي
ق 15 محاولات قليلة مع البداية
بداية المباراة بمشاركة محمد عبد المنعم مع نيس
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