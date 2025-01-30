انتهت في الدوري الأوروبي - نيس (1)-(1) بودو جليمت.. التعادل

تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي

سجل وصنع.. عبد القادر يقود قطر للفوز على الشمال في الوقت القاتل

للسير على خطى علاء إبراهيم؟ الجزيرة الأردني يضم عمرو مرعي

قرعة ملحق أبطال أوروبا المحتملة - سيتي "مرموش" أمام بايرن أو ريال مدريد.. وقمة إيطالية منتظرة

تريزيجيه يحصل على ركلة جزاء في تعادل قاتل للريان مع الغرافة