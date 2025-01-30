خبر في الجول - موقف الزمالك من التعاقد مع إيلي يوان

يواصل نادي الزمالك محاولاته لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يضع الفرنسي إيلي يوان جناح هيبيرنيان الاسكتلندي كخيار مطروح على الطاولة.

وتواجه الصفقة عقبة رئيسية، وهي وجود عرض إنجليزي قوي للاعب، وهو الأقرب في الوقت الحالي.

إيلي يوان الفرنسي من أصل إيفواري، وُلد في مدينة نانت الفرنسية ويبلغ من العمر 25 عاما، ويلعب كجناح أيسر كما يجيد اللعب كمهاجم.

ويمتد عقد اللاعب مع فريقه الاسكتلندي حتى صيف 2026، أي يبقى فيه عام ونصف.

وبدأ يوان مسيرته في نانت، ومنه إلى سانت جالين السويسري، ثم خرج معارا إلى ميشيلين البلجيكي.

وفي 2022 خرج لأول مرة معارا إلى هيبيرنيان، ثم انتقل إليه بصورة نهائية في صيف 2023.

وفي الموسم الحالي لعب 13 مباراة في الدوري الاسكتلندي، وسجل هدفين وصنع هدفا.

ويحتل هيبيرنيان المركز السادس في الدوري برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.